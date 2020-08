Geschicklichkeitsturnier in Witzhelden : Leni und Max testen im Höhendorf ihr Radtalent

Geschicklichkeitsturnier in Witzhelden

Witzhelden Das Fahrrad- und Kickboard-Turnier der SPD Witzhelden hat Tradition. Und mindestens zwei Stammgäste – Leni und Max kommen in jedem Jahr, um ihr Talent im Parcours unter Beweis zu stellen.

Der August zeigt gleich am ersten Tag, was er in Sachen Wärme alles zu bieten hat. Von den sommerlichen Temperaturen lassen sich Leni und Max aber nicht beirren und drehen begeistert mit dem Fahrrad ihre Runden auf dem Schulhof der Grundschule Flamerscheid. Die beiden sind Teilnehmer des diesjährigen Fahrrad- und Kickboardturniers, das laut Manfred August (71), Mitveranstalter und stellvertretenden Chef des Ortsvereins Witzhelden, schon seit den 80er Jahren regelmäßig stattfindet und große und kleine Radfreunde anlockt. Der Parcours ist für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 13 Jahren aufgebaut und besteht aus einem Spurbrett, einer Kurvenlinie, einem Schrägbrett, einem Slalom und einer Wippe. Letzterer dürfen sich erst alle mindestens Neunjährigen stellen.