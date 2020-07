Geldautomatensprengungen in Düsseldorf : Nach Sprengung werden Geldautomaten abgebaut

Große Schäden entstanden 2018 bei einer Automatensprengung bei der Stadtsparkasse in Lichtenbroich. Das führte dazu, dass die Sparkasse vorübergehend einige ihrer Automaten vom Netz nahm. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In den letzten Wochen wurden wieder zahlreiche Geldautomaten in NRW zerstört. Die Sparkasse Düsseldorf hat deshalb an sieben Standorten ihre Automaten still gelegt. Andere Geldinstitute setzen auf neueste Sicherheitstechniken.

Von Julia Brabeck

Nach mehreren Anschlägen auf Geldautomaten hat die Stadtsparkasse Düsseldorf (SSK) Konsequenzen gezogen. Sie hat nun insgesamt sieben Geldautomaten, die sich außerhalb von Gebäuden befinden, außer Betrieb genommen. Damit folgt sie einer Empfehlung des Landeskriminalamtes (LKA). „Bei den Sprengungen von Geldautomaten nimmt die Gewaltbereitschaft der Verbrecher weiterhin erheblich zu. Wir wollen keine Menschenleben in Gefahr bringen. Unser Bestreben ist es, für Sicherheit zu sorgen“, sagt Sparkassensprecher Gerd Meyer.

So setzen die Verbrecher bei der Zerstörung von Automaten statt Gas immer häufiger Sprengstoff ein, wodurch auch immer wieder Wohnungen im Umfeld in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein solcher Fall ereignete sich erst am frühen Donnerstagmorgen in einer Sparkassenfiliale in Essen. Nachdem der Geldautomat dort gesprengt worden war, musste das gesamte Gebäude, in dem sich auch Wohnungen befinden, evakuiert werden. In Wülfrath war nur wenige Stunden zuvor eine Ladenzeile aufgebrochen und der dortige Geldautomat gesprengt worden. Der Schaden am Automaten, am Eingang und am Inventar wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. In Düsseldorf wurde zuletzt am 9.Juli in Unterrath an der Kalkumer Straße ein Automat im Vorraum der Deutschen Bank zerstört.

Für die Kunden der Sparkasse soll durch die Stilllegung der Automaten kein Service verloren gehen. „An sechs der Standorte finden die Kunden Geldautomaten im Foyer der Geschäftsstelle“, sagt Meyer. Dazu gehören die Standorte an der Westfalenstraße in Rath, der Bilker Allee in Unterbilk, der Henkelstraße in Reisholz, der Grafenberger Allee in Flingern, der Duisburgerstraße in Pempelfort und der Heyestraße in Gerresheim.

Der Outdoor-Automat an der Corneliusstraße wurde ebenfalls außer Betrieb genommen. Hier gibt es keine Selbstbedienungszone im Foyer, allerdings ist die nächste Geschäftsstelle in 650 Metern erreichbar. In Stadtteilen, in denen es keine Automaten mehr gibt, ist seit einigen Monaten die mobile Filiale der Sparkasse an acht Standorten im Einsatz. „Sobald wir verlässliche Zahlen beispielsweise zur Kundenfrequenz haben, werden wir entscheiden, ob und wo dieses Angebot ausgeweitet wird.“ Bereits vor zwei Jahren hatte die Sparkasse nach mehreren Anschlägen elf außen liegende Automaten vom Netz genommen. Das war aber nach Protesten unter anderem auch von Oberbürgermeister Thomas Geisel wieder rückgängig gemacht worden.