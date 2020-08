Corona aktuell : Ein weiterer Corona-Fall in Leichlingen, neun weitere im Kreis

In Leichlingen ist am Mittwoch ein weiterer Corona-Fall hinzugekommen. Es gibt insgesamt 44 Betroffene, davon gelten 43 als genesen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leichlingen Am Mittwoch sind zehn weitere Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden – sechs in Bergisch Gladbach und jeweils einer in Burscheid, Leichlingen, Rösrath und Wermelskirchen.

Reiserückkehrer In sechs Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer, schreibt der Kreis. „Sie kamen aus den Ländern Kosovo, Albanien, Kroatien, Mazedonien und der Region Katalonien in Spanien. Dies zeigt, dass sich jetzt auch im Kreis die Reiserückkehrer im Anstieg der Corona-Fälle bemerkbar machen.“

Fallzahlen Im Kreis sind, Stand Mittwoch, 29 Menschen an Covid-19 erkrankt (Leichlingen: 1), insgesamt gibt es 535 Betroffene, davon gelten 484 als genesen. Der Kreis zählt bisher 22 Todesfälle.

(LH)