Stadtpark Leichlingen : Demonstration gegen NRW-Innenminister Reul bleibt friedlich

Leichlingen Etwa 100 meist junge Menschen aus dem politisch linken Spektrum demonstrierten beim "Forum gegen Polizeigewalt & Repression" gegen die Politik von NRW-Innenminister Herbert Reul.

(inbo) Ole bezeichnet sich selbst als Linksradikalenr. Nach eigenem Bekunden hat er in seinem Leben von der Polizei „schon öfter ungerechtfertigt einen abbekommen“, eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, sah er bislang aber nicht. Gemeinsam mit rund 100 Menschen aus verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens hat er deshalb am Samstag im Leichlinger Stadtpark beim „Forum gegen Polizeigewalt & Repression“ gegen NRW-Innenminister Herbert Reul und „die von ihm zu verantwortende Polizeigewalt und Sicherheitspolitik“ demonstriert. Laut Ole war die Veranstaltung der Auftakt und der erste Versuch verschiedener Gruppierungen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam gegen die NRW-Sicherheitspolitik aufzustehen.

Am Rande der Veranstaltung verschaffte sich auch Bürgermeister Frank Steffes einen Eindruck von der Demonstration. „Die Veranstaltung gehört nicht an den Wohnort des Innenministers. Außerdem bin ich nicht der Meinung, dass die Polizei in unserem Land besonders gewaltbereit ist“, sagte er. Wie wenig wichtig das Thema für die Menschen sei, sehe man an der geringen Resonanz.