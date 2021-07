Enorme Hilfsbereitschaft : Blütenstädter spenden in Rekordtempo

Leichlingen Mehr als 80.000 Euro sammelte allein die private Initiative „Wir für Leichlingen ein“. Auch kleine Vereine helfen Bürgern, die jetzt von der Kaffeetasse bis zum Kleiderschrank alles neu kaufen müssen, finanziell weiter.

Wenn alles fehlt, womit geht‘s von vorne los? Was brauchen Leichlinger, von deren Hausrat nach der Flut so gut wie nichts mehr existiert, als Erstes? Neben einem Dach über dem Kopf und Grundnahrungsmitteln vor allem: Geld. Denn nicht selten verfügen betroffene Blütenstädter schlichtweg über keine entsprechende Versicherung. Von der Kaffeetasse bis zum Kleiderschrank müssen sie jetzt trotzdem alles neu kaufen.

Allein an „Wir für Leichlingen“ gaben die Bürger der Stadt bis Mittwochnachmittag mehr als 85.000 Euro weiter. „Die Hilfsbereitschaft der Leichlinger war schon in der Corona-Krise enorm, aber was sich jetzt zeigt, lässt sich kaum in Worte fassen“, sagt Thomas Richter. Er gründete die private Initiative vor zwei Jahren, die offiziell keine Spenden, sondern Schenkungen entgegennimmt. Über die Facebook-Seite von „Wir für Leichlingen“ gelangen vom Hochwasser Betroffene zu einem Formular, in dem sie ihren Fall schildern, welche Geräte etwa sie dringend benötigen.