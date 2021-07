Nach Starkregen-Katastrophe : AWO koordiniert Hilfegesuche und Hilfsangebote

Der Sperrmüll, den insbesondere Bauern aus Leichlingen und der Region zum Sportzentrum fahren, landet in der Müllverbrennung in Leverkusen. Foto: Uwe Miserius

Betroffene und auch Bürger, die helfen möchten, wenden sich telefonisch an den Verband. Am Sportzentrum Balker Aue kommt weiterhin im Minutentakt Sperrmüll an.

Seit dem 18. Juli werden bei der AWO Leichlingen telefonisch Hilfsanfragen und Hilfsangebote im Zuge der Leichlinger Starkregenkatastrophe koordiniert. Täglich von 10 bis 17 Uhr können sich Bürger unter folgenden Nummern melden: 02175-3576 und 0160-6342674.

Auch wenn Telefonieren aktuell nicht immer ganz einfach ist, wird ausdrücklich darum gebeten, nicht persönlich bei der AWO vorbeikommen. Das binde zu viele zusätzliche Kapazitäten der Kollegen.

Außerdem gingen bei der Stadtverwaltung nach wie vor Anfragen zu der Qualität des Trinkwassers ein. Es besteh weiterhin kein Grund zur Sorge. Die Wasserqualität in Leichlingen ist nicht beeinträchtigt, das Trinkwasser ist sicher.

Das Sportzentrum Balker Aue, das auch Tage nach der Katastrophe als Sammelplatz für den durch das Hochwasser entstandenen Sperrmüll dient, wird weiterhin im Minutentakt von Bauern aus Leichlingen und der Region angefahren. Sie räumen derzeit insbesondere die Seitenstreifen der betroffenen Straßen frei, an denen Anwohner ihren durch die Flut zerstörten Hausrat aufstellen. Am Montagnachmittag hieß es vor Ort, die Müllverbrennungsanlage der Stadt Leverkusen könne vorerst keine neuen Ladungen aus Leichlingen mehr annehmen, weil sie zusätzlich zum Sperrmüll aus Opladen auch den eigentlichen Hausmüll vernichten muss.

(RP)