Update nach Starkregen-Katastrophe : Die neuesten Informationen zur Lage

Die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Leichlinger Bürger sei enorm, meldet die Stadt. Hier eine Szene aus der Brunnenstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Was Sie jetzt zur Abholung von Elektroschrott, Terminen im Bürgerbüro und der Möglichkeit zu spenden wissen müssen. Außerdem: Die Sommerserenaden finden statt.

Öffnungszeiten Infopoint & Bürger-Hotlines Der Infopoint und die Bürger-Hotline zum Starkregen sind unter 02175/992-666 zu erreichen, die Notfall-Nummer des Bürgerbüros unter 02175/992-333. Ab Dienstag, 20. Juli, seien die Leitungen wegen der geringen Anrufe in den Abendstunden nur noch von 9 bis 20 Uhr besetzt.

Verkehrssituation in der Innenstadt am Dienstag, 20. Juli Der dringend nötige Müllabtransport in der Innenstadt schreite voran, teilt die Stadt mit. Um schnellstmöglich voranzukommen, wird die Leichlinger Hauptverkehrsachse auch am 20. Juli noch mal von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Damit der großflächige Abtransport des in den Straßen gelagerten Mülls schnellstmöglich erfolgen kann, sehe sich die Stadt zu dieser Maßnahme gezwungen, um den Einsatzkräften ein Durchkommen zu ermöglichen. Betroffen sind: Am Hammer, Marktstraße, Neukirchener Straße und ab Kreisverkehr Germaniabad von der Montanusstraße aus, Wallgraben, Bahnhofstraße, Montanus- und Kirchstraße, die K1 von Unterberg ab Einmündung Meffert sowie die Oskar-Erbslöh-Straße bis zur Einfahrt des Sportplatzes.

Fahrzeuge innerhalb der Zone sollen Bürger so parken, dass die Müllsammelstellen von den Mitarbeitern des Bauhofs und der Müllversorgung mit ihren Großfahrzeugen erreicht werden können. Der Notruf 112 ist für medizinische Notfälle und Brände freizuhalten.

Abholung Elektroschrott Da die Mitarbeiter des Bauhofs und der Müllversorgung wie erwähnt „immer noch mit Hochdruck“ am Abtransport von Sperr- und Restmüll arbeiten würden, verschiebt sich der Abtransport des Elektroschrottes. Ursprünglich war er für Montag, 19. Juli, geplant.

Termine im Bürgerbüro Die Verwaltungsmitarbeiter können aktuell immer noch nicht im Rathaus arbeiten, auch Bürgerbüro und Bücherei bleiben weiterhin geschlossen. Die Arbeit der Stadtverwaltung erfolge im Homeoffice. Über das Online-Formular auf der städtischen Homepage können weiterhin Termine im Bürgerbüro vereinbart werden. Für dringende Anliegen könne die Notfall-Nummer fürs Bürgerbüro (02175/992-333) genutzt werden.

Sparkassenmobil am Stadtpark Auch die Sparkassenfiliale auf der Neukirchener Straße 4 ist von der Starkregen-Katastrophe betroffen und bis auf Weiteres geschlossen. Ab 20. Juli steht von circa 10 Uhr bis circa 16 Uhr eine mobilie Filiale in Form eines speziellen Sparkassenfahrzeugs auf den Parkplätzen an der Kirchstraße entlang des Stadtparks beim Blumenpavillon. Möglich vor Ort:

• Termine mit Mitarbeitern der Sparkasse

• Ein-/Auszahlungen (nur mit Sparkassen-Card)

• Annahme von Überweisungen, Schecks etc.

• Geldautomat

• Kontoauszüge

Sperrung Weg Müllerhof Um die Schäden zu beheben, wurde der Weg am Müllerhof im Bereich des Hofes aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt.

Bürgerstiftung eröffnet Spendenkonto Die Bürgerstiftung hat ein Spendenkonto für die Betroffenen der Starkregen-Katastrophe eingerichtet. Gespendet werden kann an:

Kreissparkasse Köln

IBAN DE42 3705 0299 0370 5650 71

Betreff: Starkregenkatastrophe 2021

Die Spendenbereitschaft der Leichlinger sei enorm, teilt die Stadt mit. Es seien bereits so viele Sachspenden in den Räumlichkeiten der AWO abgegeben worden, dass aktuell keine weiteren angenommen werden können. Leichlinger, die nach dem Starkregen Bedarf haben, können täglich zwischen 10 und 17 Uhr an der AWO, Am Schulbusch 16, gespendete Sachen abholen. Vorrätig sind vor allem Kleidung, Schuhe, Spielsachen und Kinderkleidung.

Strom Die Stadtverwaltung erreichen weiterhin Nachfragen zur Stromlage in der Stadt. Die Arbeiten der EVL gehen zügig voran, allerdings sei die Lage nach wie vor kompliziert. Ein Großteil der Netzstationen konnten inzwischen von der Feuerwehr trockengelegt werden. Nun stünden Kontrollen der EVL an. Allerdings reiche es nicht, die Netzstationen, die als Versorgungscluster alle Stromkästen in ihrem Gebiet mit Strom bedienen, „wieder fit“ zu bekommen.

Denn bevor Strom wieder eingeschaltet werden könne, müsse garantiert sein, dass keiner der an den Clustern hängenden Stromkästen in Privathaushalten beschädigt sei. Daher werden parallel die privaten Stromkästen im Stadtgebiet kontrolliert. Wird dabei an einem privaten Stromkasten ein Problem festgestellt, müsse dieser vom Stromnetz getrennt werden, damit das Stromcluster trotzdem eingeschaltet werden kann. Die betroffenen Privathaushalte sollten laut Stadt dann eine Elektro-Fachfirma beauftragen. Vorher kann das betroffene Haus nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Beim Einschalten der Kästen ohne vorherige Prüfung bestehe die Gefahr, dass ein Kurzschluss, im schlimmsten Fall ein Kellerbrand, entsteht.