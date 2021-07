Spezial-Spürhunde fanden Leichnam : Brandopfer (86) wird geborgen

In dem abgebrannten Haus an der Neukirchener Straße wurde der 86-jähriger Bewohner vermisst. Nun ist sein Leichnam gefunden worden. Foto: Susanne Genath Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen Der 86-jährige Leichlinger, der nach dem Brand eines Wohnhauses an der Neukirchener Straße am vergangenen Donnerstag, vermisst wurde, ist tot. Leichenspürhunde der Polizei fanden ihn am Montag, bestätigt die Behörde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nun werde der Leichnam geborgen. Das Haus hatte am Donnerstag gegen 3 Uhr nachts angefangen zu brennen. Da die Zufahrtsstraßen wegen des Hochwassers nicht passierbar waren, wurden zwei Spezialfahrzeuge angefordert. Auch ein Löschhubschrauber wurde eingesetzt.

Die Einsatzkräfte arbeiteten über Boote der DLRG. „Im Verlauf des Einsatzes konnten weitere Boote der Feuerwehr Köln und Monheim am Rhein mobilisiert werden.

Der Brand konnte erst nach gut 20 Stunden als ,gelöscht’ gemeldet werden“, meldet die Feuerwehr Leichlingen. Drei Bewohner des Hauses hatten gerettet werden können.

(LH)