Corona aktuell : Inzidenz steigt leicht auf 12,7

Nach wie vor besteht für Personen ab 16 Jahren die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie impfen zu lassen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Leichlingen Einen neuen Fall zählt die Blütenstadt aktuell nicht. Derzeit sind zwei Bürger nachweislich mit dem Virus infiziert.

Nachdem die Corona-Inzidenz steigt und in etwa Solingen bereits bei über 40 liegt, steigt sie auch in Leichlingen leicht an: von 12,4 auf 12,7. Ein neuer Fall wurde aus der Blütenstadt bislang nicht bekannt; kreisweit zählt das Gesundheitsamt acht neue Erkrankte.