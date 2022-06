Kunstaktion in Monheim : XXL-Origami für alle in der Kunstwerkstatt Turmstraße

Monheim Eine ungewöhnliche Kunstaktion erwartet die Monheimer an drei Sonntagen im Juni. Wer mag, kann ein Kunstobjekt aus Papier mitgestalten und in der Stadt aufstellen.

Der Künstler Frank Bölter lädt an drei Sonntagen, jeweils von 14 bis 17 Uhr, zum Mitfalten riesiger Origami-Skulpturen unter dem Motto „Eine Gans ist ein Turm ist eine Rose“ ein. Treffpunkt ist die Kunstwerkstatt Turmstraße. Gemeinsam wird dann ein Ort im Stadtraum gefunden, an dem die Faltaktion stattfindet. Los geht es am Pfingstsonntag mit der Gans als Monheimer Wappentier. Beim zweiten Termin am 19. Juni wird die Gans umgefaltet in das Monheimer Wahrzeichen, den Schelmenturm. Am letzten Treffen eine Woche später wandelt sich der Turm in eine Seerose.