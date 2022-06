A59 zwischen Langenfeld und Düsseldorf : Pferd springt aus Hänger und läuft auf Autobahn

Langenfeld/Düsseldorf Die Polizei eskortierte Tier und Mensch von der A 59 in Langenfeld.

Einen ungewöhnlichen Einsatz mussten die Beamten der Autobahnpolizeiwache Hilden am Dienstag bewältigen. Ein Pferd, ein sogenannter Friese, drohte auf der Autobahn 59 in Höhe Garath aus seinem Anhänger zu springen. Die Fahrerin und Besitzerin des Pferdes hielt daraufhin geistesgegenwärtig auf dem Seitenstreifen.Da das imposante Tier völlig in Panik war, sprang es in dem Moment aus dem Anhänger und lief auf die Fahrbahn.