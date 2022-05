Monheim Schwimmunterricht : DLRG gibt Crashkurse für Corona-Kinder

Monheim Die Monheimer Grundschulen sollen personell durch Schwimmlernassistenten unterstützt werden, um den durch Corona bedingten Nachholbedarf beim Schwimmunterricht zu kompensieren.

Es sei der Initiative der Vereine zu verdanken, dass im Pandemiejahr 2021 immerhin 280 Kinder an Schwimmkursen teilnehmen konnten, so Feldmann im Schulausschuss.

Bis zu den Sommerferien gibt es derzeit zusätzlichen Schwimmunterricht für Schüler der Sekundarstufe 1. Diese Crashkurse werden von Lehrkräften des Otto-Hahn-Gymnasiums freiwillig durchgeführt. Jeweils 15 Schüler besuchen die beiden Kurse. Die Grundschulen haben zusätzliche Schwimmassistenten erhalten, so dass sich die Lehrkräfte intensiver um einzelne Schüler kümmern können. Die DLRG will in den Sommerferien zwei Wochen lang Crashkurse anbieten. Sie richten sich an Kinder, die durch die bisherigen Angebote nicht erreicht wurden. Sie werden von den Schulsozialarbeitern an die DLRG vermittelt, indem diese die Eltern gezielt ansprechen, wo vielleicht durch Sprachbarrieren der Informationsfluss nicht funktioniert hat. Standard sei in Monheim auch der Schwimmunterricht für die Schüler der internationalen Klassen. Mit diesen Maßnahmen wähnt sich Feldmann auf dem richtigen Weg, die pandemiebedingte Schwimmunfähigkeit einzudämmen.