Monheim : 9-Euro-Ticket für Monheimer zum Nulltarif

Alle Monheimer können mit dem Monheim-Pass kostenlos den ÖPNV nutzen. Foto: Stadt Monheim/Tim Kögler

Monheim Die Stadt schenkt Bürgern die Kosten für das dreimonatige große Deutschland-Upgrade. Die BSM werten das Monheim-Ticket automatisch auf.

Während die Deutsche Bahn (DB) gerade mit dem Vorverkauf der 9-Euro-Tickets begonnen hat, informiert die Stadt Monheim ihre Bürger, dass für Inhaber des Monheim-Passes das Upgrade kostenfrei ist und automatisch aufgeladen wird. Langenfelder etwa können die günstigen Monatskarten für den Regionalverkehr auf bahn.de, im DB Navigator, bei DB Agenturen, an Fahrkartenautomaten und in den Reisezentren der Bahnhöfe bekommen. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen der Bahn auf den erwarteten Ansturm auf den Regionalverkehr auf Hochtouren.

In Monheim leben inzwischen rund 45.000 Menschen. Alle haben sie auch einen Monheim-Pass und damit zugleich das Monheim-Ticket. Und als Monheim-Pass-Nutzende profitieren sie bereits seit über zwei Jahren und an 365 Tagen im Jahr vom kostenlosen ÖPNV-Angebot im gesamten Monheimer und Langenfelder Stadtgebiet. Jetzt legen die Stadt und die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) nach.

Als Reaktion auf die gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise hat die Bundesregierung für Bürger ein Entlastungspaket beschlossen. Zu diesem Paket gehört auch das 9-Euro-Ticket, drei jeweils im Juni, Juli und August geltende Monatskarten zum Sondertarif für den gesamten Nahverkehr in Bus und Bahn (ÖPNV/SPNV) – und das in ganz Deutschland.

„Leider gilt das nur befristet und wird auch nicht flächendeckend durch den Einsatz von mehr Fahrzeugen und eine verbesserte Taktung unterstützt“, bedauern Bürgermeister Daniel Zimmermann und BSM-Geschäftsführer Frank Niggemeier-Oliva in einem Schreiben. Das deutschlandweite Angebot ziele auf die Kostenersparnis und nicht auch auf die Entlastung der Straßen.

Trotzdem unterstützt die Stadt das Projekt und die BSM nehmen die Umstellung der Abonnements automatisch vor. Sollten Monheimerinnen und Monheimer mit ihrem Monheim-Pass bisher noch nicht die Monheim-Pass-Pauschale für ein weiterführendes Abo über den Geltungsbereich Monheim und Langenfeld hinaus in Anspruch nehmen, lohnt sich jetzt der Umstieg. Dadurch würden sie auch im gesamten Aktionszeitraum schon von allen Zusatznutzen im Geltungsbereich des gewählten Abos (VRR oder VRS) profitieren und könnten zum Beispiel weitere Personen oder Ihr Fahrrad mitnehmen.

Mit der Einladung zur Nutzung des 9-Euro-Tickets geht in den nächsten Tagen auch ein Schreiben an Monheimer Haushalte raus, das in einem kurzen Überblick die wichtigsten Fragen zur 9-Euro-Ticket-Aktion beantwortet. Diesen gibt es auch schon jetzt auf: www.bahnen-monheim.de/aktuelles.

Die Deutsche Bahn plant derweil an 17 besonders stark frequentierten, großen Stationen in NRW den Einsatz von Reisendenlenker:innen, insbesondere für die Wochenenden und an den Feiertagen. Neben der Information kümmern sie sich darum, dass sich die Fahrgäste besser am Bahnsteig verteilen, damit alle möglichst zügig ein- und aussteigen und die Züge pünktlich abfahren können. „Fahrradlotsen“ kümmern sich um mögliche Fahrradfahrer:innen an den Bahnhöfen. Weil die Züge sehr voll werden können, kann die Mitnahme von Fahrrädern nicht garantiert werden, heißt es bei der Bahn.