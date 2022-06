Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle mehr und weniger Infizierte

Kreis Mettmann Einmal pro Woche – mittwochs – veröffentlicht der Kreis Mettmann die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 2511 Infizierte erfasst, 1167 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 272 (-32), in Haan 195 (-70), in Heiligenhaus 99 (-54), in Hilden 305 (-71), in Langenfeld 365 (-72), in Mettmann 291 (-112), in Monheim 196 (-116), in Ratingen 355 (-326), in Velbert 336 (-232) und in Wülfrath 97 (-82).