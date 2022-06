Auf dem Piwipper Böötchen : Soundcheck auf dem Wasser für die Triennale

Marcus Schmickler testete und informierte über die Technik auf dem Piwipper Böötchen, damit am 22. Juni Musik über den Rhein schallen kann. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Künstler und Techniker trafen sich auf dem Piwipper Böötchen zur Generalprobe. Am 22. Juni wird der Rhein in Monheim mit ungewöhnlichen Tönen in Szene gesetzt.