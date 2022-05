Rund 150 Anlagen : Langenfeld überprüft die Spielplätze

Jens Westmeier, qualifizierter Spielplatzprüfer (links), und Timo Kraus, Mitarbeiter in der Spielplatzunterhaltung, bei der Überprüfung eines Spielgerätes. Foto: Oliver Frohn/Oliver Frohn Stadt Langenfeld

Langenfeld Die Qualität der Spielgeräte auf den rund 150 Plätzen ist gut. Derzeit muss keine Anlage gesperrt werden. Die Lieferzeiten für Ersatzgeräte sind allerdings länger geworden.

Einmal im Jahr untersucht Jens Westmeier vom städtischen Betriebshof alle Geräte auf den 146 städtischen Spielplätzen. „Der Zustand unserer Geräte ist gut“, sagt der zertifizierte Spielplatzprüfer nach der Kontrolle in diesem Jahr. Rund sechs Wochen ist er unterwegs gewesen, hat sich jedes Spielgerät ganz genau angesehen. „Das beginnt bei den Fundamenten, geht weiter über das jeweilige Gestell bis hin zu Kleinteilen“, erzählt Westmeier. Der Fachmann kennt alle Spielgeräte und ihre Gefahrenquellen. „Ich überprüfe, wo sich Kinderhände quetschen, Finger klemmen, oder die Knie stoßen könnten.“ Das alles werde genau dokumentiert, um die Sicherheit optimal zu gewährleisten.

Erkennt er starke Schäden an Geräten oder besteht die Gefahr, dass sie innerhalb kurzer Zeit kaputt gehen, bestellt er neu. „Das ist aber inzwischen nicht mehr so einfach“, sagt der Spielplatzprüfer, „denn auch die Hersteller haben Lieferschwierigkeiten.“ Kleinteile wie einen Schaukelsitz oder die Ketten erhält er noch binnen einer Woche. „Bei den Gestellen kann es bis zu drei Monaten dauern, abhängig vom Hersteller.“ Ist ein Spielgerät auf einem Spielplatz nicht mehr sicher, wird es abgebaut. „Wenn ein Spielplatz in seiner Gesamtheit nicht sicher wäre, dann sperren wir ihn komplett ab. Aber zur Zeit sind alle Plätze offen.“