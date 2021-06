Protest-Aktion : Mehr als 100 Radfahrer setzen Zeichen gegen A3-Ausbau

Claudia Roth vom BUND fand bei der abschließenden Kundgebung in der Hildener Giesenheide deutliche Worte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Langenfeld/Hilden Die Initiative „3 reicht“ und der Kreis-BUND hatten die Sternfahrt von Erkrath und Langenfeld sowie Leichlingen nach Hilden organisiert.

Eine Fahrrad-Sternfahrt, zu der die Initiative „3 reicht!-Kein Ausbau der A3“ und der BUND Kreis Mettmann im Rahmen des bundesweiten Aktionswochenendes aufgerufen hatten, demonstrierte eindringlich, dass sich das Interesse der Umweltinitiativen – zumindest was die Planungen für den vierspurigen Ausbau der A3 zwischen Leverkusen und Ratingen betrifft – auch mit den Vorstellungen der Bürgermeister im Kreis deckt.

Über hundert Naturschutz-Aktivistinnen und Aktivisten waren am Samstagmorgen von unterschiedlichen Startpunkten per Rad aufgebrochen. Zielort war der Kreisverkehr im Hildener Gewerbegebiet Giesenheide, wobei die südliche Route in Langenfeld und Leichlingen begann.