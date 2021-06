Monheim : Frau bei Unfall auf Rheindeich schwer verletzt

Eine 65-Jährige ist am Rheindeich so schwer gestürzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Monheim Eine 65-jährige Frau aus Haan ist mit ihrem Pedelec am vergangenen Freitag in Monheim am Rheindeich so schwer gestürzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

