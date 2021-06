Neue Hingucker in Langenfeld : 38 Blumenpyramiden und 1000 Lampions für die City

Neue Hingucker in Langenfeld

Langenfeld Die Stadtverwaltung hat jetzt die ersten von insgesamt 38 Blumenpyramiden in der City aufstellen lassen. Nach Angaben von Bürgermeister Frank Schneider sollen sie zur Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie den Aufenthalt in der Innenstadt verschönern, auch bienen- und insektenfreundlich bepflanzt werden.

Dazu sollen laut Citymanager Jan Christoph Zimmermann demnächst auch mehr als 1000 bunte Lampions an der Haupt- und Solinger Straße beitragen. Zudem kündigt Zimmermann diverse Marketingaktionen an: etwa Clowns auf Stelzen oder zum Neustart der seit Monaten nach einem Rohrbruch beschädigten Wasserspiele auf dem Marktplatz ein Licht-Musik-Wasserspektakel an zwei noch nicht benannten Freitag- und Samstagabenden.