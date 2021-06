An der Brandsackerstraße in Langenfeld : Pedelec-Fahrerin bei Sturz nach Unfall verletzt

An der Brandsackerstraße in Langenfeld

Langenfeld Bei einem Verkehrsunfall an der Brandsackerstraße ist eine 68 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Mittwochmorgen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatte am Mittwoch gegen 7.25 Uhr eine 29-jährige Langenfelderin mit ihrem Hyundai wegen entgegenkommender Autos in Höhe der Haus-Nummer 6 hinter einem am rechten Straßenrand abgestellten Fahrzeug gehalten. Nachdem der Gegenverkehr sie passiert hatte, fuhr sie, laut Polizei ohne zu blinken, nach links aus ihrer Warteposition los. Hierbei touchierte sie das Pedelec der 68-Jährigen, die gerade links den Hyundai überholen wollte. Ein Rettungswagen brachte die beim Sturz Schwerverleetzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.