An der Schneiderstraße in Langenfeld : Diebe stehlen vier Kisten mit Honigwaben

An der Schneiderstraße in Langenfeld

LANGENFELD Unbekannte haben vier Honigwaben-Kisten eines an der Schneiderstraße angesiedelten Bienenvolkes entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatte ein Imker am Mittwoch gegen 13.30 Uhr festgestellt, dass einer seiner dort aufgestellten Bienenstöcke vollständig zerstört auf der Wiese lag. Vier in den Bienenstock eingelassene Honigwaben-Kisten waren entwendet worden. Nach Angaben des Imkers kann das Bienenvolk nicht in einem separaten Bienenstock untergebracht werden, so dass das Volk für den Imker verloren ist. Der Gesamtschaden inklusive des verlorenen Bienenvolkes wird auf 1200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei Langenfeld unter Tel. 02173 - 2886310.