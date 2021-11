Innenstadt Neuss : Geschenke-Samstag statt Shopping-Sonntag

Stelzenläufer als Engel und Weihnachtsmann verkleidet verteilen am kommenden Samstag LED-Schneebälle in der Neusser Innenstadt. Foto: ZIN

Neuss Keinen verkaufsoffenen Sonntag, dafür aber einen Samstag, an dem in der Innenstadt kleine LED-Schneebälle verteilt werden und Stelzenläufer die Besucher erfreuen sollen – das gibt es in Neuss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dass der verkaufsoffene Sonntag im Advent in diesem Jahr nicht stattfinden kann, hatte jüngst für Unmut in der Neusser Händlerschaft gesorgt. Doch die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) möchte trotz des Rückschlags im Weihnachtsgeschäfts für eine Frequenz-Erhöhung in der City sorgen. So verteilen die Verantwortlichen am kommenden Samstag kleine LED-Schneebälle in der Innenstadt. Zwei Stelzenläufer – als Weihnachtsmann und Engelchen gekleidet – sollen zudem von 11 bis 16 Uhr die Besucher erfreuen. In mehreren Rundgängen werden die Künstler 1000 Stück der Leuchtkugeln verteilen. „ZIN empfiehlt, vom Besuch der City an diesem Samstag rege Gebrauch zu machen, denn es wird nicht den gewohnten verkaufsoffenen Sonntag am ersten Advent geben“, heißt es in einer Mitteilung. Denn: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren hat es für die Genehmigung dieses Kaufsonntages nicht gereicht, die übliche Wohltätigkeitsaktion zu veranstalten.

Die Verantwortlichen hätten nämlich, so ist die Regel, ein eigenes Event rund um diesen Sonntag umsetzen müssen – so groß, dass es mehr Menschen in die City gelockt hätte als die geöffneten Geschäfte an sich. Gelungen war dies zuletzt beim Hansefest und im Zuge des Mittelaltermarktes. „Ein drittes Großereignis nach Hansefest und Mittelaltermarkt ist organisatorisch und budgettechnisch für dieses Jahr aber nicht mehr machbar“, hatte Citymanager Thomas Werz kurz nach der Absage betont, die auch wegen einer Umfrage von Neuss Marketing unter der Händlerschaft brisant ist: Auf die Frage, welcher von den vier jährlich stattfindenden verkaufsoffenen Sonntagen ihrer Meinung nach der wichtigste ist, kam heraus: 81 Prozent stimmten für den Advents-Termin.

(NGZ)