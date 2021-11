Optimierung in Neuss : Stadt verbessert Grünflächenpflege

Auch die Pflege im Jostensbusch soll verbessert werden. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Stadtverwaltung hat eine Verbesserung des Managements der Grünflächenpflege sowie der Technik angekündigt. Möglich werde das durch zusätzliche Kapazitäten in der Auftragssteuerung und -planung.

In der ersten Hälfte dieses Jahres kam es – unter anderem durch Corona-Streifendienste der Belegschaft und teilweise auch durch diverse Ausfälle bei externen Dienstleistern – zu temporären Verzögerungen in der Grünflächenpflege in Neuss. Nun teilte die Stadt allerdings mit, dass diese inzwischen wieder im Normalbetrieb läuft. Die Verwaltung hat nach eigenen Angaben außerdem das Qualitätsmanagement für externe Auftragsvergaben verbessert.

Im Detail heißt das: Durch zusätzliche Kapazitäten in der Auftragssteuerung und Auftragsplanung, die der Verwaltung seit Jahresmitte zur Verfügung stehen, sowie weiterer Spezialtechnik für die Pflege der Grünflächen sei zukünftig „ein deutlich verbessertes Management der Grünpflege“ möglich.

So werden beispielsweise ab dem kommenden Frühjahr in der Neusser Nordstadt die Intervalle in der Rasenmahd in den Bereichen Jröne Meerke, Jostensbusch, Kruchensbusch, im Grünzug Daimlerstraße und im Grünzug Nehringskamp angepasst.