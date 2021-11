Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Ein Blick auf Insolvenzrisiken im Kreis

Rhein-Kreis Das „Risikobarometer“ analysiert die Wirtschaftslage in Corona-Zeiten. 2022 wird mit mehr Insolvenzen und Zahlungsschwierigkeiten gerechnet.

Corona-Pandemie, Lieferketten-Krise, Brexit – die Belastungen für die Wirtschaft in der Region sind hoch. Da gehen die Zahlen, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Düsseldorf/Neuss jetzt mit ihrem „Risikobarometer“ vorlegen, dem Ist-Zustand auf den Grund. Zwar sind die Folgen der Corona-Pandemie nicht zu übersehen. Doch die Wirtschaftshilfen zeigen Wirkung. „Es ist daher richtig und wichtig, dass sie nun verlängert wurden“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Die Regelung gilt zunächst bis zum 31. März 2022.

Im „Risikobarometer“ werten IHK und Creditreform die Daten zu Ausfällen aufgrund unternehmerischer Insolvenzen auf der einen Seite und Ausfällen infolge massiver Zahlungsverzögerungen auf der anderen Seite aus. Die bloßen Insolvenzzahlen seien nämlich trügerisch: Durch die gesetzlichen Änderungen beim Insolvenzantragsrecht, die 2020 verabschiedet wurden und zum Teil auch in 2021 fortgesetzt wurden, ist es hierbei zu einer Verzerrung der amtlichen Statistik gekommen.

Betroffene Branchen Neben dem am stärksten betroffenen Gastgewerbe ist die Ausfallrate laut „Risikobarometer“ im Bereich Verkehr und Logistik besonders hoch. Gering ist das Ausfallrisiko in der Industrie.

Ein Blick in das nun ausgewertete Zahlenwerk von IHK und Creditreform zeigt, dass die Ausfallraten im Rhein-Kreis Neuss und am Mittleren Niederrhein noch, so Steinmetz, „erfreulich niedrig“ seien. Es gibt jedoch gleich zweimal ein großes Aber. Erstens: Die Werte liegen über dem Schnitt auf Landes- und Bundesebene. Und zweitens: „Wir müssen leider von einer Steigerung im kommenden Jahr ausgehen“, sagt Steinmetz.