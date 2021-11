Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : Kampagne „Azubis wanted“ gestartet

Rhein-Kreis Berufe im Handwerk sind attraktiv und gut bezahlt, dennoch geht die Zahl der Ausbildungsverträge zurück. Daher hat die Kreishandwerkerschaft Niederrhein eine Kampagne ins Leben gerufen, mit der sie junge Leute gewinnen möchte.

Rückgang Corona-bedingt wurden in diesem Jahr bisher 528 Ausbildungsverträge abgeschlossen, weniger als 2020, aber die Zahl kommt fast an die Abschlüsse von 2019, da waren es 539, heran.

Ausbildungsverträge Mit 569 Verträgen in 2020 konnte der Rhein-Kreis ein Plus von 5,6 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 verbuchen.

Die Kreishandwerkerschaft möchte die Menschen möglichst überall informieren können. Dafür sind sie auch in sozialen Netzwerken, wie Facebook oder Instagram aktiv. „So können wir verschiedene Altersgruppen erreichen“, sagt Jochen Schumm, der maßgeblich an der Entwicklung des Projektes beteiligt war. „Wir würden auf unserer Website auch gerne auf verfügbare Ausbildungsstellen verweisen, sodass diejenigen, die gerade nach einem Ausbildungsplatz im Rhein-Kreis suchen, auch schneller fündig werden.“

Derzeit erlebt das Handwerk im Rhein-Kreis so etwas wie Aufschwung. 2020 wurden tendenziell mehr Lehrverträge im Handwerk abgeschlossen als 2019. Vor allem im Bau- und Ausbaugewerbe gab es einen erheblichen Anstieg. Nichtsdestotrotz können die Handwerksbetriebe mehr Azubis gebrauchen. „Jede auszubildende Person, die uns jetzt fehlt, ist eine fehlende Fachkraft in drei Jahren“, sagt Marc Peters, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. „Junge Menschen, die sich unsicher bezüglich ihrer Berufswahl sind, können beispielsweise ein Praktikum in handwerklichen Bereichen absolvieren und so herausfinden, ob dieser Job etwas für sie wäre.“