Zwischen Leverkusen und Langenfeld : Engpass auf der A3 besteht weiter

Langenfeld/Leverkusen Der durch ein Loch unter der Fahrbahn verursachte Engpass auf der Autobahn 3 besteht weiter. In Richtung Frankfurt zwischen dem Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen sind jedoch in Höhe der Rastanlage „Reusrather Heide“ seit Freitagvormittag, 4. Juni, wieder zwei von drei Fahrspuren befahrbar.

Das berichtet die Autobahn Gmbh. Parallel dazu werde nun vorsorglich auch die rechte Fahrspur in Richtung Oberhausen gesperrt, so dass dort jetzt nur noch zwei von drei Fahrspuren befahrbar sind. In beiden Richtungen sei im Bereich des Engpasses zusätzlich eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h erforderlich. Damit soll die Last auf der Fahrbahn möglichst ausgeglichen und reduziert werden.