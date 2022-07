Radtour macht Stopp in Langenfeld : Olympische Fackel kommt auch nach Langenfeld

Radtour macht Stopp in Langenfeld

Langenfeld Der Verein Special Olympics NRW lädt inklusive Gruppen von Menschen mit und ohne geistige Behinderung zur Radtour durch das Rheinland ein.

Um auf die Special Olympics-Landesspiele in Bonn aufmerksam zu machen, organisiert der Verein Special Olympics Nordrhein-Westfalen eine Fahrrad-Tour in acht Etappen mitsamt Fackel von Paderborn über das Rheinland bis nach Bonn.

Die Tour wird auch mit Blick auf die Special Olympics World Games im Juni 2023 in Berlin organisiert. Langenfeld ist gemeinsam mit Monheim Host Town für diese Weltspiele. Die beiden Städte sind damit im kommenden Jahr Gastgeber für eine der teilnehmenden Olympiamannschaften.

Während der 333 Kilometer langen Radtour stoppt der Tross in 23 Kommunen. Bei der 6. und 7. Etappe ist Langenfeld ein Ziel. Die 6. Etappe führt dabei am Donnerstag, 28. Juli, von 10 bis 14.45 Uhr von Neuss nach Langenfeld und ist zirka 27 Kilometer lang. Bei der 7. Etappe am Freitag, 29. Juli, von 10 bis 14 Uhr radeln die Teilnehmer auf einer 28 Kilometer langen Strecke von Langenfeld nach Köln. Interessierte können eine, mehrere oder nur Teil-Etappen – mitmachen. Benötigt werden ein verkehrstaugliches Fahrrad und ein Fahrradhelm.