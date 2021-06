Brand bei Discounter : Feuerwehr löscht brennenden Lkw

Die Feuerwehr Langenfeld hat einen brennenden Lkw auf dem Gelände eines Lebensmittel-Discounters gelöscht. Foto: Polizei/Polizei Mettmann

Langenfeld Zu einem brennenden Lkw-Auflieger an der Laderampe eines Lebensmittel-Discounters an der Hardt ist die Feuerwehr Langenfeld am Freitag um 18.36 Uhr ausgerückt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken