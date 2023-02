Schnäppchenjäger kommen im März auf ihre Kosten Trödelmärkte starten in den Städten

(og) Endlich wieder unter ganz normalen Umständen trödeln: Schnäppchenjäger haben dazu in der nächsten Woche gleich zweimal Gelegenheit. Die Frauen vom Café mit Liebe organisieren am Weltfrauentag (8. März) den Kneipentrödel in der Monheimer Altstadt. Und die CDU organisiert für das Wochenende am 11. und 12. März eine großen Flohmarkt in der Stadthalle. Diejenigen, die gerade ein bisschen Ballast abwerfen möchten, können sich zum Trödel noch anmelden, um gut erhaltene Schätzchen anzubieten.