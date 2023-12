Kulturraffinerie K714 „Baukosten liegen aktuell im Rahmen“

Die Rheinische Post berichtete mit dem Titel „Kosten für Kulturraffinerie steigen weiter“ über die Fortschritte der Baumaßnahme an der Rheinpromenade. Hans-Joachim Hamacher, Bereichsleiter des städtischen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements reklamierte die in der Rheinischen Post veröffentlichte Aussage: „Noch einmal fünf Prozent mehr könnten es tatsächlich werden, schätzt Hans-Joachim Hamacher.“ Das sei „so nicht richtig“, sagt er jetzt. „Die Kosten für die Kulturraffinerie K714 bewegen sich derzeit in dem vom Rat beschlossenen Budget über 126,5 Millionen Euro .“ Es bestünde, so Hamacher, bei der vom Rat freigegebenen Finanzierung lediglich „eine Range von fünf Prozent“, die marktübliche Schwankungen abfedern kann. Ob und in welcher Höhe diese Spanne jedoch tatsächlich noch ausgenutzt werden muss, sei bei den derzeit laufenden Ausschreibungen nicht absehbar.