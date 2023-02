Sportlerehrung Langenfeld Langenfeld: Eine Stadt ehrt ihr Sportler

(og) Mehr als 230 Sportlerinnen und Sportler hat die Stadt Langenfeld gemeinsam mit dem Stadt-Sportverband am Samstagabend in den Hallen des SGL-Bewegungszentrums an der Langforter Straße geehrt. Das teilt Bastian Köchling vom Sportbüro der Stadt mit. Bürgermeister Frank Schneider und der Vorsitzende des Stadt-Sportverbandes Karl-Heinz Bruser zollten in einem Interview allen Aktiven Respekt für ihre Leistungen im Jahr 2022. „Möglich ist dies insbesondere durch die ehrenamtliche Arbeit in den Sportvereinen. Vielen Dank an alle Vereinsvorstände, an die Übungsleiterinnen und Übungsleiter, aber auch an alle Eltern, die ihre Kinder zu Wettkämpfen begleiten.“ so Schneider. Karl-Heinz Bruser ergänzte: „Während der Corona-Pandemie waren es unsere Sportvereine, die Langenfeld und seine Sportanlagen immer wieder mit Leben füllten. Regelmäßige Änderungen der NRW-Coronaschutzverordnung erschwerten diesen Weg. Gemeinsam werden wir den Folgen der Pandemie trotzen und versuchen, die Langenfelderinnen und Langenfelder weiter für den Sport und die Bewegung zu begeistern.“