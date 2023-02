Handball, Verbandsliga Reserve der SG Langenfeld behält ihren Lauf bei

Mit dem Erfolg gegen die Lintorfer gelang im 18. Spiel der fünfte Sieg der Saison. Auffällig: Erst zuletzt drehte die Reserve so richtig auf. Aus den vergangenen fünf Partien holte die SGL II vier Siege. Was also funktioniert nun besser? „Wir bekommen natürlich punktuelle Unterstützung“, führte Wendt aus und meinte damit die Hilfe der ersten Mannschaft. So spielte am Samstag erneut Linksaußen Julian Schulz mit, ebenso Allrounder Jason Wellershaus und Kreisläufer Jacob Schmitz.