Neue Ausstellung im Stadtmuseum Die Kartoffel wird zum Kunstobjekt

Vom Kellerkind zum Kunstmotiv, von Sanssouci bis Fritten-Franz – die Kartoffel hat so viele Facetten, so eine lebendige Geschichte, dass es fast nicht überrascht, sie als Mittelpunkt einer Ausstellung zu erleben. Nicht nur als Gaumenfreude in einem handgeschriebenen Sütterlin-Rezeptbuch taucht sie auf, sondern auch als optischer Leckerbissen auf Gemälden in verschiedenen Stilrichtungen und mit viel interessanter Historie garniert.