Monheim Musikschule versteigert alte Instrumente – und Bärte

(og) Wer braucht eine neuwertige Mülltonne, einen gut erhaltenen Bart oder eine gebrauchte Klarinette? Das fragt die Musikschule Monheim. Sie versteigert am Dienstag, 7. März, ab 19 Uhr wieder ausgemustertes Inventar. Das teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Denn der Platz in den Lagern wird knapp. Schon vor dem eigentlichen Frühjahrsputz wurde in den Zimmern der städtischen Musikschule in den letzten Wochen kräftig aufgeräumt und aussortiert. Viele Instrumente, die nicht mehr für den Unterricht eingesetzt werden können, sich jedoch noch ganz wunderbar als Deko-Objekt oder Spielzeug eignen, stehen daher nun zum Verkauf an.