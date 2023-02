Nach Brand im Marktkarree Jugendliche als Brandstifter

Langenfeld · Nach dem Brand in einem Toilettenraum im Marktkarree hat die Polizei nun die Täter ermittelt. Wie berichtet, hat es am Karnevalsfreitag (17. Februar) in dem Einkaufszentrum gebrannt.

27.02.2023, 14:51 Uhr

Die Kreispolizei hat nach dem Brand im Marktkarree zwei Tatverdächtige ermittelt. Foto: dpa/Friso Gentsch