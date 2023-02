Dreharbeiten auf dem Campingsplatz in Monheim „Rentnercops“ ermitteln mit Rheinblick

Aktuell herrscht noch Ruhe auf dem Campingplatz „Rheinblick“ am Baumberger Ufer. Nur im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Saison. Ab April können die Camper ihre Wagen dann wieder auf die Wiesen am Rhein ziehen. Wer vorher schon mal ein bisschen Camping-Luft schnuppern will hat am Mittwochabend dazu Gelegenheit. In der ARD.