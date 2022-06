Schützenfest in Langenfeld : Bruderschaft St. Sebastianus lädt zu Umzug und Fest

Bei Triple Sec & Friends werden nicht nur die Stimmbänder des Publikums beansprucht, sondern auch deren Lachmuskeln. Foto: Triple Sec & Friends

Langenfeld Die Schützen laden zum Schützenfest in die Langenfelder Innenstadt ein. 16 Gesellschaften erwartet die St. Sebastianus Schützenbruderschaft am Wochenende.

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Langenfeld-Immigrath freut sich darauf, von Samstag,18., bis Montag, 20. Juni, das Schützenfest mit allen Langenfeldern zu feiern. Am Samstag spielt die Langenfelder Acoustic Cover Band Triple Sec & Friends im Carl-Becker-Saal an der Hitdorfer Straße 10 auf. Ab 19.30 Uhr präsentieren die fünf Musiker die größten Hits und Klassiker der vergangenen 40 Jahre von Robbie Williams über AC/DC bis zu Bon Jovi, Abba, Pink Floyd oder The Eagles. „Triple Sec & Friends´ Interpretationen lassen den Bezug zum Original nicht außer Acht, bieten jedoch einen ganz eigenen Stil“, erklären die Schützen.

Die Zuhörenden können relaxed entscheiden, ob sie sich dem Bann der Songs hingeben und richtig mitmachen oder einfach nur genießen. „Bei den Auftritten von Triple Sec & Friends werden nicht nur die Stimmbänder des Publikums beansprucht, sondern auch deren Lachmuskeln“, teilen die Schützen mit.

Der Auftritt der Band ist der Auftakt zum dreitägigen Langenfelder Schützenfest in der Stadtmitte. Schon vor der abendlichen Veranstaltung gedenken die Schützen mit ihrem Königspaar Andreas und Conny Klinkers bei einer Kranzniederlegung den Opfern von Kriegen und Gräueltaten.

Am Festsonntag treffen sich dann 16 Schützenbruderschaften aus Leverkusen, Monheim und Langenfeld zu ihrem Bezirksbundesfest Rhein-Wupper-Leverkusen in Langenfeld. Am Vormittag schießen sie an der Schießsportanlage an der Lindberghstraße zunächst in drei Altersklassen die Bezirksketteträger aus. Dazu spielen die Rheinisch-Bergischen-Musikanten zum Frühschoppen auf.

Am Nachmittag beginnt um 15 Uhr in der St. Josef Kirche eine Messfeier mit dem Bezirkspräses der Schützen, Prälat Erich Läufer. Die Gemeinde ist eingeladen, diese Messe zu besuchen. Im Anschluss ab 16 Uhr halten fünf Musikkapellen und Tambourcorps ein Platzkonzert vor dem „Ankerplatz“ in der Fußgängerzone ab, bevor sich um 16.30 Uhr der große Festzug durch die Stadtmitte in Bewegung setzt. Der Zugweg führt von der Solinger Straße, über Friedhofstraße, Schoppengasse, Marktplatz und Hauptstraße zur Hitdorfer Straße. Hier nehmen die Schützenmajestäten die Parade ab, bevor der Tag mit dem erneuten Spiel aller Musikzüge im Carl-Becker-Saal ausklingt.

Montags werden nach einer gemeinsamen Andacht ab dem Vormittag beim Königsschießen auf dem Hochstand neben der Langenfelder Hauptfeuerwache die neuen Würdenträger der Immigrather Schützen ermittelt. Auch dabei sorgen die Rheinisch-Bergischen-Musikanten für Unterhaltung und am Mittag wird traditionell Erbsensuppe für alle Bürger serviert. Nach der Krönung in der Christus-König Kirche wird ab 19.45 Uhr erneut im Carl- Becker-Saal der Krönungsball gefeiert. Dort spielt das Hollywood-Drive-Duo. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei, teilen die Schützen mit.

