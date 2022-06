Brauchtum : Reitercorps feiert Jubiläum

Düsseldorf Beim Schützenfest in Kalkum gab es einen großen Festzug mit Parade. Außerdem versteigern die Schützen Zeichnungen für den guten Zweck.

Es war ein beeindruckendes Bild, das sich am Sonntag in Kalkum bot. Mehr als 50 Pferde, teils vor historischen Kutschen, zogen durch den Stadtteil. Seit Samstag und bis zum heutigen Montag feiern die Kalkumer das Heimat- und Schützenfest. In diesem Jahr stehen nicht nur die Majestäten im Vordergrund, denn das Reitercorps der St. Sebastianus Bruderschaft feiert sein 100-jähriges Jubiläum.