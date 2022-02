Straßenschäden in Düsseldorf : Schäden auf der Edmund-Bertrams-Straße

Straßenschäden in Düsseldorf

Düsseldorf An vielen Stellen haben sich die Pflastersteine verschoben. Die Politik will dafür die Ursachen erfahren und durch schnelle Reparaturen eine Grundsanierung der Straße vermeiden.

Seit mehreren Jahren beschäftigt das Straßenpflaster der Edmund-Bertrams-Straße, die sich durch den Ortskern von Kalkum zieht, Waldemar Fröhlich (Grüne), Mitglied in der Bezirksvertretung 5. Denn der Straßenbelag ist immer wieder an mehreren Stellen schadhaft. „Die Pflastersteine ragen verkantet aus dem Belag heraus, brechen und verschieben sich zu immer größer werdenden Lücken“, listet der Politiker Schäden zwischen der Brücke über den Schwarzbach und der Einfahrt zu Schloss Kalkum auf. Damit verbunden sei eine Gefährdung von Radfahrern und Beschädigungen an der Fahrzeugbereifung. „Zudem kann ein schnellerer Verschleiß der Fahrbahndecke unterstellt werden, sodass vorzeitig mit einer Grundsanierung zu rechnen ist“, sagt Fröhlich. Das gelte es zu vermeiden, denn eine zeitnahe Reparatur sei sicherlich kostengünstiger.