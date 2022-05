Schützenfest in Düsseldorf : Kalkumer Schützen laufen sich warm

Düsseldorf Das Fest der „Goldenen Mösch“ an Christi Himmelfahrt ist die Einstimmung auf das eigentliche Schützenfest. Diese wird Mitte Juni mit einem Jubiläum gefeiert.

Für Kinder gibt es zwei Hüpfburgen und Kinderschminken, zudem wird für ausreichend Verpflegung gesorgt. Um 14 Uhr startet der Schülerprinzenwettbewerb kindgerecht mit dem Pfeilwurf auf den übergroßen „Luftballon-Vogel“. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 15 Jahren. Wer hier gewinnt, darf mit einer Begleitung am Schützenfestsonntag in einer Kutsche am großen Festzug teilnehmen. Das eigentliche Schützenfest wird vom 11. bis 13. Juni gefeiert. Eröffnet wird dieses am Samstag um 19 Uhr mit Musik im Schlosshof und einem Fackelzug zum Kriegerehrenmal. Daran schließt sich der große Festabend an.