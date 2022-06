Brauchtum in Korschenbroich : Kleinenbroich sagt „Ja“ zum Schützenfest

Info

Parade Am Montag, 13. Juni, tritt das Regiment um 17 Uhr am Festzelt an, es folgt der Umzug durch den Ortsteil Rhedung. Nach der Parade an der Kirche erfolgt der Aufmarsch der Majestät mit Hofstaat und Gefolge. Der Krönungsball ist für 20 Uhr geplant.

Vogelschuss Das Regiment tritt am Festzelt am 14. Juni um 9.15 Uhr an. Nach dem Festgottesdienst folgt der Frühschoppen. Ab 13 Uhr folgt der Vogelschuss.