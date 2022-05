Historische Gebäude in Düsseldorf : Schilder erklären die Ortsgeschichte

Düsseldorf Die Geschichte vieler Häuser in Kalkum reicht bis ins Mittelalter. Hinweistafeln geben darüber Auskunft. Jetzt wurde ein neues Schild aufgehängt.

Vor zehn Jahren hat der Kalkumer Kulturkreis angefangen, an den alten Gebäuden im Ort Hinweistafeln anzubringen. Die Texte dafür recherchiert die Heimatforscherin Rita Becker. Ihr ist es wichtig, dass all das, was dort geschrieben steht, auch belegt werden kann. „Eigentlich müsste immer noch eine Tafel mit allen Fußnoten aufgestellt werden“, sagt Becker und lacht. Zu finden sind die rund 40 mal 50 Zentimeter großen Hinweisschilder zum Beispiel an der Kalkumer Mühle, am Dorfplatz, am Jägerhof und an der Friedhofsmauer.