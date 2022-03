Baumbestand in Düsseldorf : Azubis helfen bei der Aufforstung in Kalkum mit

Düsseldorf Mit der Pflanzung von vielen verschiedenen Baumsorten soll dem Klimawandel begegnet werden. Insgesamt wurden 6000 Bäumchen gesetzt.

Paul Bruch haut beherzt den Spaten in den Waldboden und hebt schnell ein Loch aus, in das Lisa Jung einen Baumsetzling pflanzt. Die beiden gehören zu den zehn Azubis der Stadtsparkasse, die sich an einer Aufforstungsaktion im Kalkumer Forst beteiligt haben. 6000 Bäume hat ihr Unternehmen dafür gespendet, von denen 100 Setzlingen von den Azubis gepflanzt wurden. „Die waren so schnell, dass wir sie sogar etwas ausbremsen mussten“, sagt Paul Schmitz, Leiter der Forstabteilung im Gartenamt. Denn schließlich sollten für Oberbürgermeister Stephan Keller und die Sparkassen-Vorstände Karin-Brigitte Göbel und Michael Meyer, die die Aktion besuchten, zumindest einige Bäumchen für eine symbolische Pflanzung übrig bleiben.