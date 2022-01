Kinderbetreuung in Düsseldorf : Neues Außengelände für die Kita

Düsseldorf Die alten Geräte des Kalkumer Kinderhauses sind nur noch teilweise nutzbar. Die Umgestaltung soll im April starten. An den Plänen waren die Kinder beteilitgt.

Eigentlich sieht das große Außengeländer des katholischen Montessori Kinderhauses St. Lambertus auf den ersten Blick ansprechend aus. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass die meisten Spielgeräte erhebliche Mängel aufweisen und deshalb auch nur noch eingeschränkt genutzt werden können. „Das Holz der Schaukelanlage zum Beispiel ist morsch, die Rutsche ist mehr als 40 Jahre alt und steht zu nah an anderen Spielgeräten und auf dem gesamten Gelände bilden sich nach jedem Regen große Pfützen, so dass das Außengelände dann nur eingeschränkt nutzbar ist“, sagt Kita-Leiterin Birgit Keil.

Bis in den Sommer hinein werden die Arbeiten dauern. „Wir werden dann auf andere Orte ausweichen, wie öffentliche Spielplätze, den Kalkumer Schlosspark oder den fußläufig erreichbaren Wald“, sagt Keil. Denn das Spielen an der frischen Luft gehört zum Kita-Alltag dazu. „Wir sind eigentlich mit den Kindern bei jedem Wetter draußen“, sagt Keil.

Geplant hat das neue Außengelände der Landschaftsarchitekt Burkhard Bunse. In sein Konzept sind aber viele Ideen der Jungen und Mädchen eingeflossen. Diese haben sich beispielsweise wieder eine Fußballwiese gewünscht und eine Trapezschaukel, die gleichzeitig von mehreren Kindern genutzt werden kann. „Partizipation gehört zu unserem Programm und deshalb dürfen die Kinder viel mitbestimmen“, sagt die Kitaleiterin. Eingerichtet werden auch noch ein Garage und neue befestigte Wege für Fahrzeuge wie Roller und Laufräder. Eine neue Rutsche wird in einem Hügel integriert, geplant sind eine Kletter- und Balancieranlage und Hochbeete an einem kleinen Platz, der für Versammlungen genutzt werden kann. Die noch relativ neue Matschanlage wird ergänzt und erhält ein Sonnensegel. Und über Drainagen soll der Platz künftig entwässert werden, so dass er nach Regen schneller wieder nutzbar ist.