Brauchtum in Brüggen : Oebel feiert groß beim Heimat- und Bezirksschützenfest

Brüggen Mit Schützenkönigin Jacqueline Resing und ihren Ministerinnen regiert eine junge, aber erfahrene Schützentruppe. Ungewöhnlich: Auch ihr Mädchenzug gehört zum Königshaus.

Zum Programm des Bezirksschützenfestes des Bezirksverbands Schwalmtal-Brüggen gehören am Samstag, 11. Juni, ab 10 Uhr die Bezirksmeisterschaften für Fahnenschwenker; diese finden statt in der Sporthalle Südwall in Bracht. Um 15 Uhr geht’s in Oebel los mit Antreten am Festzelt, dann werden Fahne und Schützenkönigin abgeholt, der Königsmaien wird errichtet; es folgt die Gedenkfeier mit großem Zapfenstreich an der Oebeler Kapelle. Um 20 Uhr kann beim Schützenballabend mit der Band Abstrakt getanzt werden. Nach dem Antreten am Sonntag, 12. Juni, um 7.30 Uhr und Abholen der Schützenkönigin beginnt um 9 Uhr das Festhochamt in der Pfarrkirche St. Nikolaus.