Brauchtum in Schwalmtal : Große Vorfreude bei der kleinen St.-Michael-Bruderschaft

Schützenkönigspaar Günter (r.) und Anja Buffen (2.v.r.) freut sich mit den Ministerpaaren und dem Adjutanten auf das am 10. Juni startende Fest. Foto: Verein

Schwalmtal Nach vier Jahren Schützenfest-Pause wegen der Corona-Pandemie kann bei der St.-Michael-Bruderschaft Kirspel-Waldniel wieder gefeiert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach vier Jahren Schützenfest-Pause wegen Corona kann bei der St.-Michael-Bruderschaft Kirspel-Waldniel wieder gefeiert werden. Schützenkönig Günter Buffen und seine Königin Anja sowie die Ministerpaare Thomas und Sabine Hansen und Jörg und Irene Laux freuen sich darauf, beim Schützenfest von Freitag, 10. bis Montag, 13. Juni aufzuziehen.

Unter dem Motto „Kirspel dreht auf“ hat König Günter aus Naphausen ein Königs-Heimspiel: Das Festzelt liegt in seinem Ort. Dort spielt am Freitag, 10. Juni, ab 20 Uhr, die Rockband Los Rockos, dann folgt DJ Scheng. An allen Tagen wird im Festzelt kein Eintritt erhoben.

Am Samstag, 11. Juni, startet um 13.15 Uhr der Zug in Schwalmtal-Hostert. Er führt durch die Sektionen, bis in Naphausen der Königsmaien errichtet wird. Am dortigen Sektionskreuz beginnt um 15.30 Uhr der Große Zapfenstreich mit Kranzniederlegung. Danach stellen die Bruderschaftler zum offiziellen Beginn des Schützenfestes am Festzelt den Kirmesmaien auf. Ab 19.30 Uhr können Bruderschaftler mit ihren Gästen aus Waldniel und Ungerath feiern. Die Coverband Thommes Rot-Weiß spielt auf, Fahnenschwenkerinnen aus den eigenen Reihen zeigen ihr Können.

Der Sonntag, 12. Juni, beginnt um 7.45 Uhr mit dem Antreten in Eicken. Auf dem Weg zur Kirche komplettiert die Nachbarbruderschaft aus Hehler den Umzug ab Berg. Um 9 Uhr beginnt die Festmesse, die eine Blaskapelle aus dem Hunsrück begleitet. In St. Mariae Himmelfahrt folgt um 10.30 Uhr der Vorbeimarsch in Naphausen. Ab 11.30 Uhr beginnt im Kirspeler Festzelt der Klompenball. Neben eigens gestalteten Holzschuhen der Züge und Freundeskreise freuen sich die jungen Gäste auf diverse Aktivitäten. Die Jüchener Blaskapelle Dyckerländer (zuvor die Fichtenklopper) wollen erstmals den Zeltboden in Naphausen erbeben lassen.