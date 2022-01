Problematische Verkehrsführung in Düsseldorf : Umbau der Zeppenheimer Straße lässt weiter auf sich warten

Problematische Verkehrsführung in Düsseldorf

Guido Hoffmann an der rund 150 Meter langen Umfahrung, die unmittelbar an seiner Hofeinfahrt vorbei führt. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Der benötigte Grundstückstausch steht vor dem Abschluss. Allerdings stehen noch keine Mittel für die mehr als 230.000 Euro teuren Bauarbeiten bereit.

Bereits vor sechs Jahren hat die Bezirksvertretung 5 einstimmig einer Vorlage der Verwaltung zugestimmt, mit der die Verkehrsführung an der Zeppenheimer Straße geändert werden soll. Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt, soll es mit dem Projekt nun weiter gehen. So sind die Verträge für einen notwendigen Grundstücksverkauf ausgearbeitet und auch eine Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde für die Arbeiten im Landschaftsschutzgebiet wird in Kürze erwartet.