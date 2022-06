Zahlreiche Highlights : Das ist das Programm für das Schützenfest Eckum

Eckum Eckum feiert nach zwei Jahren wieder Schützenfest. Das Kronprinzenpaar Friedhelm Müller und Doris Gogol wird am Sonntag gekrönt. Das Programm

Nach dem erfolgreichen Entenrennen und dem stimmungsvollen Tanz in den Mai folgt für die Eckumer Schützen vom 11. bis 14. Juni nun der Höhepunkt des Schützenjahres. Spätestens zum Einschießen des Schützenfestes durch die Artillerie am 11. Juni um 12 Uhr im Freundschaftspark sollten alle Vorbereitungen abgeschlossen und die Straßen geschmückt sein. Nach einem kurzen Umzug, der Messe in der Samariterkirche und dem großen Zapfenstreich am Ehrenmal beginnt um 20 Uhr die große Schützenparty mit der Coverband „Klangstadt“.

Friedhelm Müller und Doris Gogol werden am Sonntag gekrönt. Foto: BSV Eckum

Nach der Frühparade gegen 10.15 Uhr endet am Sonntag eine unerwartet lange Regentschaft für das amtierende Königspaar, Daniel und Julia Wiederhold. Ebenso lange hat das Kronprinzenpaar, Friedhelm Müller und Doris Gogol, auf ihre Krönung ab 10.30 Uhr im Eckumer Festzelt am Steinbrink warten müssen. Gemeinsam mit ihrem Wachzug, dem Jägerzug Waldesruh, freuen sie sich auf ihr Fest unter dem Leitspruch „Wir alle sind Eckum“. Beim großen Festumzug mit Parade am Sonntagnachmittag um 15 Uhr werden Oberst Helmut Keutgen und Rittmeister Manfred Hauser ihre Nachfolger Marc Suschka und Georg Schwarz anlernen, damit diese bestens auf die nächsten Jahre als neue Regimentsführung vorbereitet sind. Auch die zweite Vereinsfahne wird in diesem Umzug erstmals vom Hubertuszug Edelwild getragen. Nach 36 Jahren gibt der Jägerzug Blattschuss die Fahne an die nächste Generation weiter. Abgerundet wird der Schützenfestsonntag um 20 Uhr mit dem Schützen- und Bürgerball, der in diesem Jahr vom Trio „Jumbos“ musikalisch begleitet wird.

Am Montag steht ab 11 Uhr beim Frühschoppen im Festzelt wieder die spannende Frage der Königsfindung für das nächste Jahr an. Dienstags endet das Schützenfest nach einem kleinen Umzug ab 17.15 Uhr, Regimentsabnahme am Senioren-Park „carpe diem“ und Parade um 20 Uhr mit dem Festball und der Königsehrung. Für die Musik sorgt an dem Abend „FarbTon“.

(NGZ)