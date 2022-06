Erika Lemke feiert 90. Geburtstag​: Eine Pionierin in der Rommerskirchener Politik​

Rommerskirchen Erika Lemke wurde jetzt 90 Jahre alt. Viele Jahre lang war sie stellvertretende Bürgermeisterin in Rommerskirchen - unter verschiedenen Verwaltungschefs.

Ob die Bürgermeister Rommerskirchens in den 1980er und 1990er Jahren nun Heinz Faller, Peter Emunds oder Josef Wolter hießen, ihre Stellvertreterin war stets „gesetzt“: 13 Jahre lang, so lange wie noch niemand zuvor und seither nicht mehr, war Erika Lemke Vizebürgermeisterin der Gemeinde. Womit sie Pionierarbeit für alle politisch interessierten Frauen leistete, war sie doch die erste Frau überhaupt, die in der Gemeinde ein führendes politisches Amt bekleidete. Jetzt wurde die gebürtige Bremerin 90 Jahre alt, ein Anlass, zu dem sich auch Bürgermeister Martin Mertens in die Gratulantenschar einreihte.

„Ich kenne Erika Lemke schon von Kindesbeinen an. Sie gehört zu den sympathischsten Menschen, die mir in der Politik begegnet sind, und ich wünsche ihr zum 90. Geburtstag noch viele Jahre bei guter Gesundheit“, sagt Mertens. „Erika Lemke hat als langjährige sozialdemokratische Kommunalpolitikerin Maßstäbe gesetzt, gerade auch im Umgang miteinander“, so der Bürgermeister. Mit ihrem vor wenigen Jahren verstorbenen Mann Klaus war Erika Lemke mehr als 60 Jahre lang verheiratet. 1954 kamen die beiden ins Rheinland, wo sie zunächst in Neurath und Kleinenbroich wohnten, ehe sie am 1. August 1969 das eigene Heim an der Vanikumer Moselstraße bezogen. Aus ihrer Ehe gingen zwei Töchter und zwei Söhne hervor, komplettiert wurde die Familie im Lauf der Jahrzehnte unter anderem durch sechs Enkelkinder.