In Rommerskirchen : Alte Telefonzelle wird zur neuen Tausch-Bücherei

Einrichtungsleiterin Jennifer Weidig (rechts), Bürgermeister Dr. Martin Mertens (2. von rechts) und die Sponsoren freuen sich über die neue Tausch-Bücherei. F oto: Peter Wirtz Foto: Peter Wirtz

Rommerskirchen Neuer Look und neue Funktion für die alte Telefonzelle vor dem Caritashaus St. Elisabeth: In leuchtendem Blau und Grün erstrahlt das alte Telefonhäuschen und dient ab sofort als öffentliche Tausch-Bücherei für alle Leseratten in Rommerskirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bürgermeister Martin Mertens freut sich über die neue Nutzung der alten Telefonkabine und sieht das Angebot als „Bereicherung für die gesamte Nachbarschaft des Caritashauses“.

Möglich wurde das Projekt dank der Hilfe von Christian Paschen von der Firma Watson-Marlow. Er organisierte die von Einrichtungsleiterin Jennifer Weidig lange gewünschte Umgestaltung. „Wir freuen uns riesig, dass die alte Telefonzelle in neuem Glanz erstrahlt und jetzt völlig anders als zuvor genutzt wird“, so Weidig. „Unser Dank geht an alle, die das möglich gemacht haben.“ Für die Sanierung der alten Telefonzelle konnte Christian Paschen mehrere ehrenamtliche Helfer gewinnen: Die Firma Colormobile übernahm die Lackierung und die Tischlerei Weber fertigte das Bücherregal. Zudem setzte die Firma Garten und Landschaftsbau H. Haesters das Fundament für die von Watson-Marlow gespendete Bank, die direkt neben der Tausch-Bücherei steht.

Alle Beteiligten hoffen, dass die kleine Tausch-Bücherei nun auch zu einem aktiven Treffpunkt vor dem Caritashaus wird. Die ersten Bücher sind bereits eingezogen und stammen aus dem St. Elisabeth und der umliegenden Nachbarschaft. Die umfunktionierte Telefonzelle ist immer geöffnet und wird im Dunkeln sogar beleuchtet.

Nicht nur Bürgermeister und Einrichtungsleiterin zeigen sich begeistert, auch Rommerskirchnerin Lina Kuhnert freut sich über das neue Projekt: „Ich finde, dass das eine tolle Idee ist. Die Telefonzelle ist ein Hingucker und nun erfüllt sie einen sinnvollen Zweck.“ Sie führt aus: „Ich würde mir wünschen, dass die Tausch-Bücherei von den Menschen aktiv genutzt wird, damit es sich auch wirklich lohnt.“

(NGZ)